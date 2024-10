Podkast: En sjeldent god norsk filmhøst

Hva skal til for å lage god film i Norge, og hva skal til for at folk ser dem? I ukens episode tar kritiker Aksel Kielland og Elise Dybvig for seg fire av høstens mest interessante norske filmer og ser nærmere på hva som egentlig definerer suksess når færre går på kino enn før. I tillegg tilbakeviser Elise noen vanlige misoppfatninger om den romantiske komedien.