Vern gjennom bruk: Mathilde Sprovin er leder for Avdeling for bygningsvern i Fortidsminneforeningen, og prosjektleder for Husbruk-satsingen. Her på inspeksjon av villaen Jorderik på Lillehammer, som skal selges på det åpne markedet når den står ferdig om et års tid. (Sofie Amalie Klougart)