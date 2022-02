Åtte år etter at vi sa nei til Oslo-OL 2022, synes jeg likevel at det hadde vært interessant å tenke på hva man kunne fått ut av disse lekene. Og det føles faktisk litt som en forspilt sjanse, skriver Gaute Brochmann. Her: Big air-anlegget i Shougang, Kina. (Gao Zehong / VCG / Getty Images)