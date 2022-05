Oslo kommune skal revidere småhusplanen, noe som har satt flere planlagte byggeprosjekter på vent. En slik abrupt handling oppleves nok både irriterende, unødvendig og smertefull for dem som rammes. Men den kan forsvares, skriver Gaute Brochmann. Her: På Ullern i Oslo blir åtte boliger blir bygget i en gammel eplehage og på tomta til et revet hus. (Foto: Lise Åserud / NTB)