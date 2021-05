Tåpelig og sant samtidig: – En film som The Big Sick sier «hvor langt kan vi dra i dette materialet, og likevel fortsette å tro på kjærligheten, eller fortsette å tro på at disse tingene har verdi», sier Timotheus Vermeulen, professor ved Universitet i Oslo. Bildet viser en scene fra The Big Sick (bildet), en kritikerrost romantisk komedie som kom ut i 2017. (Apatow / Kobal / REX / NTB/Shutterstock editorial)