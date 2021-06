Virker etter hensikten: Bilde fra den kommende James Bond-filmen No time to die, som har fått refusjon av den norske insentivordningen for å filme i Norge. I en ny rapport slås det fast at ordningen virker stort sett etter hensikten, og at en utvidet ordning vil føre til at det kommer flere produksjoner. (Nicola Dove / MGM / NTB/Zuma Press)