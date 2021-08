Blir i Honkong: Regissør Kiwi Chow sier han ser at menneskene i Hongkong lider. Derfor vil han ikke forlate hjembyen. Selv er han personlig kristen. Risikoen for at han kan bli arrestert har han diskutert med sin seks år gamle sønn. – Selv om jeg blir arrestert, vil jeg ha et fredelig sinn. Jeg har stor tro på den freden, sier han. (Anthony Kwan)