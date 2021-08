Gjensyn: Et vel så interessant spørsmål som hvorvidt «Scenes from a Marriage» er en vellykket nytolkning av Ingmar Bergmans opprinnelige miniserie, er: Hva er de reelle rammene for kunstnerisk frihet i en HBO-serie i 2021? skriver Aksel Kielland. Her fra HBOs nyinnspilling, med Oscar Isaac og Jessica Chastain i hovedrollene. (HBO Nordic)