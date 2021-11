- Altfor få kjoler og altfor lite kyssing

Den tsjekkiske barnefilmen Tre nøtter til Askepott har kultstatus som julefilm i Norge. Når en ny norsk versjon lanseres, er den lagt til et landskap utenfor tid og sted, som minner like mye som Frozen som den gjør om det tsjekkiske forelegget, mener panelet i Morgenbladets film- og tv-podkast. Denne uken tar Aksel Kielland, Ulrik Eriksen og Elise Dybvig for seg Tre nøtter til Askepott og andre prinsessefilmer: Hvor lett er det å lage filmer om prinsesser som reddes av prinsen i dag? Og hva gjør man for å oppdatere eventyrets logikk?