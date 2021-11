Erotikk og vrede – hva er det med westernfilmen som fortsatt fascinerer? I Jane Campions nye film er menn er menn, men ikke på den måten man tror. Morgenbladets film og tv-podkast tar denne uken for seg cowboyer i drag og premiereklare The Power of The Dog. Med Elise Dybvig, Aksel Kielland og Ulrik Eriksen.