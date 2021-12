Det er blitt en juletradisjon at hele familien samles rundt NRKs julekalender. Den skal berøre, belære og underholde alle aldre. Hva er grunnen til at begeistringen er så stor for de moderne TV-julekalendrene, og hvilke troper er det vi hvert år vil ha, og får?

Elise Dybvig og Aksel Kielland har sett årets julekalender fra NRK, Kristiania magiske tivolitheater, og tar praten.