I den italienske filmen The Hand of God tar filmskaper Paolo Sorrentino utgangspunkt i egen livshistorie. Men hva må til for at resultatet skal bli interessant for andre enn han selv? Har Sorrentino, som beskrives som en av dette århundrets mest fascinerende europeiske regissører, laget et klassisk eksempel på «middelaldrende-mann-ser-tilbake-på-skjellsettende-opplevelser»-sjangeren?

Elise Dybvig og Aksel Kielland tar for seg hva en spillefilm taper – og vinner – på å kunne si at den er basert på «virkelige hendelser».