David Toskas TV 2-jobb er et bevis på at det alltid vil finnes aktører som vil ønske å utnytte kjendiskapitalen til mennesker som har blitt kjent på mindre aktverdig grunnlag, skriver Aksel Kielland. Her er Toska (t.h.) i TV 2s sjakkstudio sammen med sjakkekspert Jon Ludvig Hammer (t.v.), programleder Fin Gnatt og sjakkommentator Heidi Røneid. (Foto: Eirik Teige / TV 2)