Uironisk om trimma biler, airbrush og kjærlighet. Kritikerne har sett Rådebank.

Eksotisk for noen og gjenkjennelig for andre, i NRKs serie Rådebank belyses kløften mellom by og bygd samtidig som den samler folket. Dette er en serie som tør ta opp vonde temaer uten at den tar altfor mange krefter å se. Vi treffer GT med store muskler, caps og et stort hjerte, Hege som driver selvrealisering innenfor bygdas bilkultur og den kanskje noe pretensiøse prestedatteren Ine, som har innsett at «det ikke er gøy å ha det gøy hele tiden» og som vender tilbake til Bø etter en reise i Australia og noen år i Oslo.

Ulrik boltrer seg i bilismen, Aksel i NRKs stadige forsøk på å gjøre seg definerende i folkets selvforståelse og Elise er opptatt av alt ungdommene i Rådebank kan og hvor skikkelige de er, på tross av den noe farlige hobbyen.