Etter to år med pandemi kan vi vel påstå at strømmetjenestene har fått uforholdsmessig stor plass i hverdagen vår. Aksel Kielland oppsummerer strømmeserienes innhold og funksjon med ordene: «knallhard trivialitet og tidsmonopolisering», intet mindre. For hva har skjedd siden Sopranos, The Wire og Mad Men? Er seriene blitt dårligere, eller er vi blitt bortskjemte?