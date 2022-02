Filmkritikerne har sett dramakomedien «Full Dekning». De lo én gang.

---

DRAMAKOMEDIE

Full dekning Regi: Arild Andresen. Med: Thorbjørn Harr, Agnes Kittelsen, Nicolai Cleve Broch, Ellen Birgitte Winther, Sara Khorami, Kyrre Hellum, Jan Gunnar Røise

---

Den originale utgaven av denne filmen er den italienske Perfetti sconosciuti fra 2016. Siden da er det blitt laget over 20 filmer i ulike land med det samme plottet: Syv nære venner tidlig i 40-årene, seks av dem i par, samles rundt et middagsbord og blir enige om at alt som tikker inn på telefonene skal deles i gruppen. Filmen er nå blitt laget i norsk utgave under tittelen Full dekning. Vi befinner oss i vanlige Hamar i et uvanlig pent atriumhus (tegnet av ARKITIM, gjenskapt i studio), med norske, kanskje vanlige samlivsproblemer og en oransjevin som går i vasken. En scene mange har merket seg med skrekk og gru.

Er filmen godt tilpasset typiske norske forhold og hvilke typiske problemer baler de med?

Til sammen har filmkritikerne, Elise Dybvig, Ulrik Eriksen og Aksel Kielland sett den franske, den italienske og den libanesiske versjonen – i denne episoden diskuterer de om den norske holder det den lover, å være en dramakomedie som stiller spørsmålene «Hvor godt kjenner de hverandre egentlig? Og vil noe noensinne bli som før?» etter den dumme leken med smarttelefonene.

Ukens anbefalinger fra panelet er:

• Charles Fleming (1999), High Concept – Don Simpson and the Hollywood Culture of Excess. • Karyn Kusama og Phil Hay and Matt Manfredi (2015), The Invitation. • Sally Potter (2017), The Party.