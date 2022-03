Norsk filminstitutt bruker en million kroner på Oscar-fest i Hollywood. Nå slår alle på stortrommene, inkludert filmkritikerne. Det er ikke så ofte at vi (ja, for vi snakker vi i «vi») har muligheten for å vinne verdens gjeveste statuetter i annet enn vintersport. Og det kan se ut til at filmfolket tar etter sportsjournalistikken når norske filmer nærmer seg pallplass. Kanskje Verdens verste menneske (2021) fortjener prisen, kanskje ikke, men gjenspeiler anmeldelsene fra filmfolket de blandede følelsene blant publikum?

Og hvem bryr seg om Oscar-utdelingen – er den i ferd med å miste sin posisjon?

Elise Dybvig, Ulrik Eriksen og Aksel Kielland prater om Norges Oscar-håp og Oscar-utdelingens historie. Fra å være en glamorøs reklameplakat for Hollywood til å bli en arena for diskusjoner om representasjon, ulikhet, rasisme og trakassering.