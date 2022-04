Hva er mer fascinerende enn de menneskene som klarer lure en hel verden bare med snakk, smarte klær og et sjarmerende vesen? Vi beundrer og frykter svindleren nesten mer enn noe annet, og det har TV- og filmbransjen forstått. Det pumpes ut en true-crime-serie i uka om de som har blitt styrtrike på ubrukelige patenter (Elisabeth Holmes og Waleed Ahmed), storsjarmører på sjekke-apper (Simon Leviev) og gode gamle juksemakere som bare later som om de er noen de ikke er for å kunne menge seg med de rike og berømte (Anna Sorokin). Hva liker vi med disse seriene og hvorfor lages de nå, spør Elise Dybvig, Ulrik Eriksen og Aksel Kielland i Morgenbladets filmpodkast.