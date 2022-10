Som folk flest har Morgenbladets filmkritikere gledet seg til å se Ruben Östlunds nyeste film, Triangle Of Sadness, som vant Gullpalmen under årets filmfestival i Cannes. Denne gangen tar Östlund den helt ut ved å plassere folk fra bunnsjiktet i samfunnet sammen med de aller rikeste blant oss, på et synkende cruiseskip. Ideen er god, men klarer Östlund å innfri våre forventninger? Og hvorfor får vi ikke nok av satire som harselerer med de mest privilegerte blant oss? Morgenbladets filmkritikere Aksel Kielland, Viviana Vega og Ulrik Eriksen har sett Triangle Of Sadness, Östlunds første engelskspråklige film.