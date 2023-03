Er smarttelefonen blitt et problem for skrekksjangeren?

Wes Cravens Scream (1996) banet vei for en ny type selvbevisst skrekkfilm, og revitaliserte sjangeren for en ny generasjon. I Scream-filmene brukes telefonen aktivt for å skape uhygge, men mange moderne skrekkfilmer og -serier velger å sette handlingen til en tid før smarttelefoner og internett eksisterte. Morgenbladets filmpanel har sett Scream VI – den nyeste filmen i serien – og snakker om hva som er spesielt med Scream-filmene, og hvordan telefonen både kan skape og ødelegge spenning i film. Med Aksel Kielland, Elise Dybvig, Ulrik Eriksen og Viviana Vega.