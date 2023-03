Sosial dumping og drømmen om Norge

Norwegian Dream er en viktig film – men biter den over for mye? Regissør Leiv Igor Devold har laget en film om hvordan det er å være polsk arbeidsinnvandrer i Norge, og hvordan det er å være skeiv i et homofiendtlig miljø. Men er historien engasjerende, og får vi et godt outsider-blikk på Norge? Morgenbladets kulturjournalist Elise Dybvig og filmanmeldere Ulrik Eriksen, Aksel Kielland og Viviana Vega diskuterer hva som funker og ikke i Norwegian Dream, og snakker om arbeidsinnvandring på film.