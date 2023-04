Har spillet endelig fått sitt gjennombrudd i film og tv?

Å lage film og tv-serier basert på data- og videospill har lenge vært en utfordring for bransjen, men suksessen til HBO-serien The Last of Us og den nye Super Mario-filmen kan tyde på at «spill-forbannelsen» i film og tv endelig er brutt. Men hva kan spillet tilføre filmen, og omvendt? Morgenbladets filmpanel diskuterer hvorfor Hollywood tilsynelatende kaster seg over spill i jakten på fremtidens kassasuksesser, og hvorvidt det egentlig er noe gøy å se en film eller tv-serie basert på et spill man ikke har spilt selv. Med Aksel Kielland, Ulrik Eriksen, Elise Dybvig og Viviana Vega.