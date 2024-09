Det vi snakker om når vi snakker om oppvasken

Etter tiår med avslag og frustrasjon, får Lilja Ingolfsdottir nå svært god mottakelse for spillefilmdebuten. En del av metoden har vært å bruke ekte, autentiske hjem som sett. – Jeg ønsket at det skulle føles nært og sant, at du faktisk ser inn i livet til et ekte par, sier filmskaperen.