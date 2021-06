Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup kommer med en utstrakt hånd etter rivingen av Y-blokka: Et «Innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag». Det kan utvilsomt føles som altfor lite, altfor sent, skriver Gaute Brochmann. (Knut Egil Wang/Knut Egil Wang / Moment)