Flere tar til orde for mer direkte demokratisk styring av byutviklingen. Det som skjer i Bergen, får meg til å tenke at ideen om økt folkestyre har noen begrensninger, skriver Gaute Brochmann. Forrige uke besluttet Bergen bystyre at bybanen ikke skal legges over Bryggen. (Arkivfoto: Siv Dolmen/Siv Dolmen)