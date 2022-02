Bygningen som skal huse Senter for kunst, arkitektur, musikk og design, vil bli en del av en storstilt oppgradering av campusområdet til NTNU. Statsbygg har bestemt at Rambøll og partneren C.F. Møller arkitekter får ansvaret for bygget, uten at en arkitektkonkurranse ble gjennomført. (Foto: Espen Bratile / Samfoto / NTB/Samfoto)