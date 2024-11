NRKs «Mancave» er Mannsutvalgets drømmeprogram

«Mancave» er ikke egentlig et oppussingsprogram. Det er en form for oppbyggelig skole-tv der statskanalen viser frem den helt partikulære formen for trygg og sunn maskulinitet tidsånden så sårt ønsker seg, skriver Markus Slettholm.