Vil fylle tomrommet: Liisa-Rávná Finbog vil bane vei for at samiske perspektiver kan utfolde seg i forskningen. På sikt håper hun det kan etableres et eget senter for urfolksstudier eller samiske studier i Norge. – Jeg er veldig nøye på at jeg alltid presenterer meg som en samisk forsker, en samisk arkeolog, sier stipendiaten ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. (katinka klinge)