Kode-direktør: Museene minner mer og mer om generelle kulturhus

Vått, hvitt og blått: Kode-direktør Petter Snare nevner et for mange ukjent problem for et museum: Nemlig besøkende som transporterer fukt inn i museumsbyggene, noe som igjen kan skade kunsten. – I byer som Bergen er det jo et reelt problem. Her har vi fire bygg etter hverandre. Du kommer inn i ett bygg, du er våt, du går rundt og ser og tørker opp mens du ser inni dette bygget. Og så går du ut igjen, og så blir du dyvåt og så skal du inn i et nytt bygg. (Christian Belgaux)