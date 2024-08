Krever mer av betrakteren enn mer prangende skulpturer på Kistefos-museet

I motsetning til parkens andre skulpturer som er så praktfulle at de nærmest overskygger stedets historiske egenart og bikker over i det kommersielle, er fransk-italienske Tatiana Trouvés skulpturer langt mindre egnet til å tilfredsstille publikums behov for umiddelbare blikkfang.