Tiktoker: Marie Ulven har nærmere to millioner følgere på det sosiale mediet Tiktok. – Det er der populærkulturen skjer i dag. De som sier at Tiktok er for barn, viser bare at de ikke vet hva det er. Det er der språket utvikler seg. Det folk snakker om, alt som er gøy, er der, sier hun. (Katinka Klinge)