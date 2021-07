Gode, gamle Berlin: Det var her, på klubben Tresor i Berlin, at en ung europeisk festgenerasjon møtte Detroits technopionerer på 90-tallet til en runddans som fortsatt preger den elektroniske musikken og dens kultur. Passende nok er det på Tresors eget plateselskap at norske DJ Sotofett og kanadiske LNS gir ut sitt første album sammen. (Klubben holder i skrivende stund fremdeles stengt. Bildet er fra 2005.) (Christian Schroth / Ullstein bild via Getty Images)