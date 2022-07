– Jeg trodde artistene var ekte når de lå på Spotify

Harper Minta er en av flere Spotify-artister som øyensynlig mangler enhver tilknytning til den virkelige verden. Bildet av henne finnes på illustrasjonsfoto-tjenesten Adobe Stock, der lyder billedbeskrivelsen «Young beautiful smiling brunette female in trendy evening golden jacket. Sexy carefree woman posing near silver shiny tinsel wall in studio. Fashionable model with bright makeup. Sitting on the floor.» (Adobe stock/halayalex - stock.adobe.com)