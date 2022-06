Arkitekten om åpningsutstillingen: – 150 tapere de har funnet

Nasjonalmuseets arkitekt Klaus Schuwerk holdt sin helt egen omvisning for å markere avstand mot byggets søppelbøtter og exit-skilt. Schuwerk kaller direktør Karin Hindsbo for en diktator. Museumsledelsen mener angrepene er så usaklige at de er vanskelig å svare på.