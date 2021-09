Heldt dommedag: I Skiens bystyresal fredag 17. september skulle Ibsenprisens foreløpige framtid avgjerast. Her er MDG-representant Ingjerd Martinsen på talarstolen. – Eg gremmast, tordna ho som respons på kommuneleiinga sitt forslag om å ta to års pause frå utdelinga. Til høgre for henne sit kultursjef Guro Honningdal, kulturutvalsleiar Harald Haraldsen og protokollførar Ingvill Jensen. Nikkedokke-versjonen av Henrik Ibsen kan skimtast midt på bordet. (Sofie Amalie Klougart)