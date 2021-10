Har du et tips Morgenbladet burde vite om?

Vi vil gjerne ha tips til saker journalistene våre burde undersøke – kritikkverdige forhold eller andre hendelser og historier leserne våre burde vite om. Her får du en oversikt over de ulike metodene du kan bruke til å tipse redaksjonen.

Morgenbladet foretrekker at kildene våre identifiseres på trykk: Det sikrer at samfunnsdebatten blir så åpen og transparent som mulig. Kildevern er likevel absolutt. Det betyr at kildene våre, uansett hvilken metode de bruker for å kontakte oss, kan være sikre på at Morgenbladet ikke vil avsløre identiteten deres hvis de ikke ønsker å stå frem. De krypterte tipsmetodene som du kan lese om under, er ment for å sikre kommunikasjonen din før den kommer Morgenbladet i hende.

Obs: Ruger du på en kronikk eller annen meningsytring? Det kan du sende inn til adressene som er oppgitt her.

Åpne tips til redaksjonen

Kontakt oss på aktuelt@morgenbladet.no, kultur@morgenbladet.no eller direkte på e-post til en av journalistene dersom du ønsker det. E-postadressene til Morgenbladets journalister finner du her.

Krypterte tips via e-post

Morgenbladet bruker Protonmail for tips du ønsker å sende via kryptert og sikker e-post. E-poster som sendes mellom to Protonmail-kontoer er automatisk krypterte, og kan derfor leses av hverken leverandøren eller andre mellommenn.

Opprett en Protonmail-konto dersom du ikke allerede har det – det er gratis. Deretter sender du en e-post fra den kontoen til morgenbladet@protonmail.com. Alternativt kan du sende til reportasjeleder Hanne Østli Jakobsen på hanne.ostli.jakobsen@protonmail.com.

Denne tipsmetoden gir deg mulighet til å tipse oss anonymt, du velger selv hvilket visningsnavn Protonmail-kontoen din skal ha når du oppretter den. Morgenbladet vil ikke svare på e-post sendt fra ukrypterte adresser til denne kontoen.

Les mer om krypteringen til Protonmail her.

Krypterte tips via melding

Signal er en gratis app som lar deg sende krypterte meldinger og ringe kryptert. Den er til forveksling lik den vanlige SMS-appen din, og enkel å bruke.

Last ned Signal fra app-butikken på telefonen din. Derfra kan du sende en automatisk kryptert melding til Morgenbladet på telefonnummer +47 901 36 193.

Signal registrerer noe informasjon om deg, som for eksempel telefonnummeret ditt. Denne tjenesten er dermed ikke anonym, men den lagrer ikke informasjon om hvem du har kommunisert med, og det er ikke mulig for andre – selv ikke for Signal – å lese innholdet i meldingene.

Morgenbladet vil ikke besvare anrop eller meldinger til dette nummeret som ikke går via Signal.

Les mer om Signal og hvordan meldingstjenesten fungerer her.