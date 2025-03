Episoden hvor Bernhard foreslår at all norsk litteratur bør bli en app

Er litteraturoffentligheten et lukket og snobbete sted hvor det ikke er plass til bøkene som folk flest egentlig leser? Diskusjonen om innenfor og utenfor i samtalen om litteratur er evig, men spørsmålet er om den ikke ser litt annerledes ut når lesing som sådan har mistet så mye av sin posisjon i offentligheten og menneskers liv. I denne episoden av Morgenbladets bokpodkast skal vi snakke om hvordan vi snakker om litteratur, og om denne samtalen kanskje tjener på å finne noen nye former. Og vi lufter «a modest proposal» for en ny litteraturformidling. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.