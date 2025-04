Hvem skrev Bibelen?

Påsken er særlig forbundet med to typer litteratur. I denne podkasten er vi like blendende inkompetente i møte med begge. Vi har likevel hatt lyst til å avlegge en av dem et amatørbesøk, og vi kan berolige kriminallitteraturen med at det ikke er den som må tåle vårt dilettantiske blikk denne gangen. Det må derimot Bibelen – hvor fortellingene om denne høytidens opphav er å finne. I denne episoden av Morgenbladets bokpodkast svinger vi innom noen av tekstene som forteller påskens historie og en bok som handler om hvem som kan ha skrevet dissse tekstene. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.