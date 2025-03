Hør Solstad reflektere over forfatterskapet sitt

Forfatter Dag Solstad er blitt intervjuet mange ganger her i Morgenbladet. Noen ganger også i opptak. Det du kan høre her, er et utdrag av en samtale fra 2017, hvor Solstad reflekterer over deler av sitt eget forfatterskap.

På starten av nittitallet ble han betalt av Aker for å skrive en bok om selskapet, det som ble Medaljens forside. I samtalen her snakker han blant annet om hva slags opprører han ser på seg selv som – han er definitivt ikke anarkist – og han snaker om mulighetene for maktkritikk i kunst utført av kunstnere betalt av makten selv.