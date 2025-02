Hvordan lykkes som mislykket kvinne på film

28. februar 1995 dukket det opp en ny spalte i den britiske avisen The Independent. Spalten het «The diary of Bridget Jones» og var skrevet av Helen Fielding. Da spalten kom ut som bok, ble den en umiddelbar bestselger, og i 2001 kom filmversjonen, med amerikanske Renée Zellweger i rollen som erkebritiske Bridget.

Nå er hun her igjen, i kinofilmen Bridget Jones: Mad about the boy, og blir tatt imot som bestevennen som har bodd i utlandet i mange år og som endelig har kommet tilbake. Plutselig har hun noe å tilby tidsånden i 2025, mener flere. I denne episoden skal vi finne ut hva.

