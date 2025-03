Hva er ryggraden i filmkulturen i 2025?

Filmkulturen er ikke hva den en gang var, men det har man kunnet si på mange tidspunkter i filmhistorien. Kinobransjen har fortsatt ikke hentet seg inn igjen etter pandemien – mange analytikere spår at den aldri vil det – og filmkritikken og filmjournalistikken har blitt kraftig marginalisert sammenlignet med for 15-20 år siden. Én endring som dog synes definerende for epoken vi nå er inne i, er at film har blitt mindre av en kollektiv aktivitet. I denne episoden skal vi se nærmere på hva som utgjør ryggraden i filmkulturen anno 2025 og hva slags type kollektive opplevelser vi har i dag.

Verk og artikler nevnt i episoden:

NRKs Filmmagasinet om videokassetter.

Appen Letterboxd

Anbefalinger:

Elise: Filmen You hide me (1970) Regi: Nii Kwate Owoo.Tilgjengelig på strømmetjenesten Mubi

Aksel: A. S. Hamrahs gjennomgang av Oscar-filmene på N+1 og Last Week in End Times Cinema-nyhetsbrevet.