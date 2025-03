Nytelseskompetanse og den lille mikrofonens estetikk

Å bo i by og spise mat burde være en enkel affære. Det er det jo, for så vidt, men prøv å henge litt på sosiale medier som Instagram og Tiktok uten å bli overfalt av mattips. Her slåss små og store innholdsskapere om å fortelle oss hvor vi finner den beste burgeren, den beste fastelavnsbollen og den beste atmosfæren. Og det gjør de ved å snakke inn i en bitteliten mikrofon. Ukens tema er digital matkultur og nordmenns sterke ønske om å spise «riktig».

Artikler og verk nevnt i episoden:

Episoden The Non-Fat Yoghurt fra den amerikanske situasjonskomedien Seinfeld.

Aksels artikler om mat: «Tiårets beste matprogram er blitt et av dets mest usmakelige» og «Nordmenns manglende gastronomiske selvtillit får stadig mer kuriøse utslag»

Axel Skare Orgeret i Aftenposten: «Aftenpostens Vink bidrar til gentrifisering»

Karima Furuseth i Morgenbladet: «Vink er en kirkegård for restaurantanmelderiets potensial som kunstform»

Vinks svar i Morgenbladet: «Vi aner ikke hvilke kokker som er gode i senga. Bare hvilke som er gode på smak»

Vink om Dubai-sjokoladen: «Her finner du Dubai-sjokolade i Oslo»

Elises anbefaling: Dokumentaren Grand Theft Hamlet (2024), tilgjengelig på strømmetjenesten Mubi

Aksels anbefaling: Chaos: The Manson Murders på Netflix og Pipe Rock Theory av Connor O’Malley