Jens skulle bare gjøre én siste jobb…

Jens Stoltenberg skulle bare ta én siste jobb! Men som alle pensjonsklare politimenn på film vet: Det går sjelden bra. Da han sa ja til Jonas, var han jo fortsatt sikker på at det var skjedd et makroøkonomisk mirakel både her og i de fleste andre vestlige land – ved at ledigheten ikke gikk opp. Kan norske prisstigningstall, amerikansk resesjonsfrykt og internasjonal frykt for at Trump gir blaffen i gjeldsforpliktelsene være starten på en skikkelig verdensøkonomikrise som enda en gang kaster om på den norske økonomistyringen?