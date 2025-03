Hva skjedde med bruktbutikken?

Det er vår! Nesten, i hvert fall: Loppemarkedsesongen er noen sekunder unna, og reklameplakater for det store, digitale bruktmarkedet oppfordrer oss til å selge vintertøyet fremfor å legge det tilbake i skuffen. Å selge og kjøpe brukt er ikke hva det en gang var, og i denne episoden tar vi for oss brukthandelens forvandling fra et overfylt, kaotisk sted til lyse og romslige butikker. Hvordan endrer klimakrisen synet vårt på brukte varer, og hvor bærekraftig er egentlig dagens bruktmarked?

Anbefalinger:

Aksel: Podkasten Grifthorse.

Elise: Boken Verdens bedste film av Sebastian Cordes.