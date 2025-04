Snehvit og de passive prinsessene

Når Hollywood lanserer sine største og dyreste filmer, gjør de det med brask og bram – i alle fall pleier de å gjøre det. Da Disney nylig hadde premiere på sin nyinnspilling av Snehvit, var imidlertid markedsføringen såpass forsiktig og halvhjertet at man fikk følelsen av at de angret på at de i det hele tatt hadde laget filmen.

Live action-versjonen av Snehvit og de syv dvergene fra 1937 har vært preget av problemer siden før innspillingen startet. I ukens episode snakker vi om filmens kontroverser, filmens innhold og hva den sier om Disneys (og vårt eget) forhold til prinsesser.

Har du spørsmål du vil vi skal diskutere? Send til: ed@morgenbladet.no

Aksels anbefaling: Pim & Francie, Amnesia: The Lost Films of Francis D. Longfellow og Amnesia Supplementary Newsletter No. 2 av Al Columbia.

Elises anbefaling: Teksten «Hvor er alle mine hvite venner» av Hannah Wozene Kvam, publisert på Scenekunst.no.

Verk nevnt i episoden:

The Story of Film av Mark Cousins.

Tatt av vinden (1939) Regi: Victor Fleming.

Trollmannen fra Oz (1939) Regi: Victor Fleming.

Wicked (2024) Regi: Jon M. Chu.