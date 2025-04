Helle Helle og Ritter Sport-litteraturen

Den nordiske forfatteren med det soleklart kuleste navnet og noen av de flotteste romantitlene, er klar med en ny bok. Men hva er det Helle Helle egentlig gjør i de korte, rare fortellingene sine? Og er hun en nordisk dronning eller bare en litt for knapp representant for ideen om det litterære isfjellet – der mesteparten av meningen skal befinne seg under overflaten? Det skal vi diskutere i denne ukens episode av Morgenbladets bokpodkast. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.