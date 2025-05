Det tok snaue to dager fra metoo-saken mot Jørn Eggum sprakk i mediene til det ble klart at han likevel ikke kommer til å bli LOs nye leder. Nå er det duket for knallhard maktkamp på LO-kongressen neste uke, og en ny runde med diskusjoner om metoo, pamper og drittpakker i arbeiderbevegelsen.