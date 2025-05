Å skyte spurv med litterær kanon

Kanon. Når man første gang leser dette ordet i en tekst, legger man ofte trykket på feil sted, slik at det høres ut som et våpen og ikke en liste over bredt anerkjente kulturuttrykk. Men denne forvekslingen sier selvfølgelig noe. For kanon blir ofte til et våpen. Eller den blir utsatt for kanonader av kritikk. Slik er det også i dagens kulturkrig, som er blitt materiell på helt nye måter etter at Donald Trump ble president i USA. I denne ukens episode av Morgenbladets bokpodkast skal vi snakke om bruken og misbruken av kulturell og litterær kanon i dag. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.