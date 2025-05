Mer av alt for alltid!

Akkurat nå tenker vi at teknologi er det viktigste i verden. Det premisset for tenkning går som en rød tråd gjennom noen nye, sentrale sakprosautgivelser, og i denne episoden av Morgenbladets bokpodkast skal vi snakke om et par av dem. En som undersøker premisset kritisk, og en annen som snarere overgir seg til det, men fra et politisk ståsted motsatt av Donald Trumps. Med Ane Farsethås og Bernhard Ellefsen.

Bøkene vi snakker om i denne episoden:

Adam Becker: More Everything Forever. AI Overlords, Space Empires, and Silicon Valley’s Crusade to Control the Fate of Humanity

Ezra Klein og Derek Thompson: The Abundance