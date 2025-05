Hva skjedde med britisk humor?

I år er det femti år siden Monty Python and the Holy Grail kom på kino, og det er femti år siden humorserien Hotell i særklasse for første gang ble vist på BBC. Kulturjournalist Elise Dybvig har vært på Folketeateret i Oslo for å se den 85 år gamle britiske komikerlegenden John Cleese i levende live. Det var en ganske tragisk affære. Det var også en påminnelse om at det fantes en tid da man i en vanlig samtale kunne si at man foretrakk «britisk humor». En kikk på dagens strømmetjenester gir derimot inntrykk av at britene har sluttet å lage humor. Er det – som med alt annet – brexit som har skylden?

Britiske humorprogram nevnt i episoden:

Peep Show (2003-2015)

Monty Python’s Flying Circus (1969-1973)

Fleabag (2016-2019)

This Country (2017-2020)

Alan Partridge, figuren spilt av skuespiller Steve Coogan i film, tv-serier og podkast.

Aksels anbefaling: Hørespillene De dödas röster og Exorcismen i Eksjö på Sveriges Radio.